22 февраля, 15:11

Захарова: Россия выступила гарантом сохранения государственности Венесуэлы

Обложка © Telegram/ МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что многолетняя позиция Москвы помогла сохранить государственность Венесуэлы. По её словам, сейчас с Каракасом «общаются как с теми, кто за столом переговоров», и это, как подчеркнула Захарова, принципиальная разница.

«Если бы не многолетняя позиция России, и сейчас также, то от государственности Венесуэлы тоже мало что бы осталось. С ними бы не вели переговоры, с ними бы вели себя так, как формулировали западники — как с теми, кто в меню», цитирует Захарову ТАСС.

Ранее Life.ru писал, что похищенный США Николас Мадуро в телефонном разговоре с сыном заверил, что Венесуэла движется в правильном направлении. По словам венесуэльского лидера, ключевым фактором стабильности остаётся единство народа и высшего командования.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Венесуэла
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
