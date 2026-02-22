Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что многолетняя позиция Москвы помогла сохранить государственность Венесуэлы. По её словам, сейчас с Каракасом «общаются как с теми, кто за столом переговоров», и это, как подчеркнула Захарова, принципиальная разница.

«Если бы не многолетняя позиция России, и сейчас также, то от государственности Венесуэлы тоже мало что бы осталось. С ними бы не вели переговоры, с ними бы вели себя так, как формулировали западники — как с теми, кто в меню», — цитирует Захарову ТАСС.

Ранее Life.ru писал, что похищенный США Николас Мадуро в телефонном разговоре с сыном заверил, что Венесуэла движется в правильном направлении. По словам венесуэльского лидера, ключевым фактором стабильности остаётся единство народа и высшего командования.