Четверых учителей и уборщика школы обвинили в изнасиловании 12-летней девочки

В индийском штате Одиша задержаны пятеро сотрудников частной школы, которых подозревают в насилии над 12-летней ученицей. Извсетно, что к преступлению причастны четверо мужчин — трое учителей и уборщик, а также учительница, которая помогла всё оранизовать. Об этом сообщает местное издание Pragativadi.com.

Изнасилованная семиклассница рассказала о происходшем родителям, которые тут же орбатились в полицию. Точный период предполагаемых преступлений устанавливается. В полицию семья обратилась 21 февраля. Все подозреваемые задержаны, ведётся расследование. Инцидент вызвал общественный резонанс: у полицейского участка прошли акции с требованием строгого наказания и усиления мер безопасности в школах.

