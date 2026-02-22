Олимпиада в Милане
22 февраля, 16:22

Нетаньяху захотел создать союз стран для борьбы с радикальным исламом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о планах создания многостороннего союза на Ближнем Востоке и прилегающих территориях для противодействия радикальным шиитским и суннитским силам в регионе. С таким заявлением глава правительства выступил на заседании кабинета министров.

«В перспективе, как я это вижу, мы создадим целую систему — своего рода шестиугольник союзов вокруг или внутри Ближнего Востока, включающий Индию, арабские страны, африканские государства, страны Средиземноморья — Грецию и Кипр, а также страны Азии, о которых я пока не буду распространяться. Позже я представлю это в упорядоченном виде», — заявил Нетаньяху.

По мнению израильского премьера, такой союз объединит государства, которые одинаково смотрят на вызовы и угрозы. Речь идёт о странах, выступающих против радикальной шиитской оси, по которой Израиль уже нанёс удар, и против формирующейся радикальной суннитской оси. Нетаньяху подчеркнул, что у всех этих стран схожее восприятие ситуации, а сотрудничество между ними принесёт большую пользу. Он добавил, что такой альянс поможет укрепить их позиции и обеспечить безопасное будущее.

Израиль объявил высшую готовность к войне из-за возможной атаки США на Иран

Ранее президент США Дональд Трамп заверил Нетаньяху, что поддержит возможные удары Израиля по иранским ракетным объектам в случае провала переговоров с Тегераном. Американский лидер дал понять, что предпочёл бы, чтобы удары наносили израильские силы, поскольку стратегические бомбардировщики США расходуют слишком много топлива.

