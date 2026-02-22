Олимпиада в Милане
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

22 февраля, 16:30

CNN: Уровень рождаемости на Украине рухнул до 300-летнего минимума

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Michele Ursi

Украина переживает один из самых глубоких демографических кризисов в мире, сообщает американский телеканал CNN. По данным журналистов, рождаемость упала до минимума за 300 лет, население сократилось до 28,7 млн человек.

Директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова охарактеризовала сложившуюся ситуацию как катастрофу. Она также напомнила, что демографические проблемы существовали в стране ещё до начала конфликта.

В материале отмечается, что снижение рождаемости наблюдается на Украине на протяжении многих лет, что соответствует общеевропейской тенденции. Однако сейчас, по словам экспертов, этот показатель практически рухнул, что вкупе с другими факторами привело к критическим последствиям.

Ранее епископ Римско-католической церкви Виталий Кривицкий заявил, что демографический кризис на Украине достиг катастрофических масштабов. По его словам, через 15 лет может просто не остаться людей, способных платить налоги в пенсионный фонд, поэтому продолжение боевых действий теряет всякий смысл.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

