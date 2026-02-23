Новости СВО. ВС РФ прорвались в Белицкое, ВСУ бегут из Нового Донбасса, США готовят встречу Путина с Зеленским, 23 февраля Оглавление Курская область, 23 февраля Донецкая Народная Республика, 23 февраля Харьковская область, 23 февраля Украине необходимо мобилизовать 250 тысяч человек США готовят встречу Путина и Зеленского Штурмовики «Центра» зачистили Новый Донбасс, приближается битва за Белицкое, в Британии захотели ввести войска на Украину, а Киеву нужно ещё 250 тыс. для мясных штурмов — дайджест Life.ru. 22 февраля, 21:07 Армия России наступает в ДНР к Доброполью. Обложка © РИА «Новости» / Сергей Бобылев

Курская область, 23 февраля

Подразделения «Севера» продолжают создание буферной зоны вдоль границ нашей страны в Сумской и Харьковской областях. Бойцы разных подразделений комплексно работают над уменьшением воздушных возможностей ВСУ.

Операторами БПЛА были уничтожены несколько тяжёлых украинских дронов R-18, которые боевики используют для доставки боеприпасов, разведки и наведения.

— Постоянный контроль над воздушной логистикой ВСУ приводит к потере боевой устойчивости украинских формирований. И это имеет накопительный эффект, — поделился военкор Александр Коц.

К примеру, у боевиков 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые находятся в лесопосадках вокруг Садков, заканчивается провизия и аккумуляторы для раций. Дело в том, что «северяне» перерезали им доставку снаряжения с помощью беспилотников. Привезти необходимое наземными роботизированными платформами также нет возможности.

У границ Курской области — на Тёткинском и Глушковском участках — без кардинальных изменений. Авиация ВКС России уничтожила позиции 115-й бригады Теробороны близ Искрисковщины.

Донецкая Народная Республика, 23 февраля

Штурмовики группировки «Центр» зачистили от остатков украинских боевиков населённый пункт Новый Донбасс. Также ВС РФ смогли продвинуться в направлении города Белицкое — к перекрёстку дорог от Красноярского до Никаноровки.

— Таким образом, Белицкое находится в текущий момент в оперативном окружении и логистика туда для врага — максимально рискованное занятие, — пишет военный корреспондент Тимофей Ермаков.

При этом передовые группы ВС РФ уже смогли проникнуть в город сразу с трёх направлений и скоро начнётся финальная фаза битвы за Белицкое.

— По самому городу наносятся массированные артиллерийские удары, — уточнил военный аналитик Анатолий Радов.

Карта СВО на 23 февраля 2026 года. ВС РФ. Группировка «Центр» зачистила населённый пункт Новый Донбасс в ДНР. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Харьковская область, 23 февраля

Подразделения группировки «Север» с тяжёлыми боями продвигаются вглубь обороны украинских боевиков в Харьковской области. В лесах рядом со Старицами противник пытается остановить штурмовые группы ВС РФ, используя дроны. Однако «северянам» удалось продвинуться на 150 метров на двух участках в окрестностях населённого пункта.

Также бойцы продолжают зачистку лесного массива юго-западнее Симиновки, а ВКС РФ уничтожили солдат 58-й ОМПБр ВСУ, 159-й ОМБр и стоянку военной техники в окрестностях Колодезного, Приколотного и Шиповатого.

Украине необходимо мобилизовать 250 тысяч человек

В ЕС посчитали, сколько ещё «пушечного мяса» надо мобилизовать Киеву, чтобы хотя бы иметь шанс переломить ситуацию на линии фронта. Конечная цифра явно не понравится мужскому населению Украины: в ВСУ надо загнать ещё 250 тысяч человек.

Как пишет западное издание, ВСУ уступают Армии России по технике и личному составу в районах Лимана, Северска, Покровска и Славянска. Городские районы Покровска, Мирнограда и Гуляйполя контролируются ВС РФ. Более того, всё ближе линия фронта к Запорожью — и до областного центра вскоре начнут дотягиваться дроны-камикадзе.

В свою очередь министр обороны Британии Джон Хили заявил, что хочет ввести войска на Украину. По его словам, это будет означать окончание конфликта и достижение мира.

— Для безопасной Европы нужна сильная и суверенная Украина», а военное присутствие Британии может стать частью этого процесса, — сказал Хили.

Подразделения войск БПС группировки «Север» расширяют зону безопасности в Сумской и Харьковской областях. Видео © Telegram / Минобороны России

США готовят встречу Путина и Зеленского

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал, что Москве и Киеву были предложены варианты для завершения конфликта. Эти пункты могут привести к прямой встрече между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

— Мы надеемся, что предложили обеим сторонам некоторые варианты, которые объединят их в ближайшие три недели и, возможно, приведут к саммиту между Путиным и Зеленским, — сообщил Уиткофф.

Авторы Артём Артёмов