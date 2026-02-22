Трамп поздравил сборную США по хоккею с олимпийским золотом

Президент США Дональд Трамп поздравил американских хоккеистов с победой на Олимпийских играх в Италии. Сборная США впервые с 1980 года завоевала золото, обыграв в финале команду Канады со счётом 2:1 в овертайме.

«Поздравляю нашу замечательную команду США по хоккею с шайбой. Они выиграли золото. Вау! Какая игра!» — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Президент также отметил успехи всей олимпийской сборной США, которая заняла второе место в медальном зачёте. Американцы завоевали 33 медали, из которых 12 — золотые. Лидером стала сборная Норвегии с 41 медалью, включая 18 золотых.

Для сборной США это третье олимпийское золото в истории хоккея — ранее они побеждали в 1960 и 1980 годах. Легендарная победа 1980 года, когда команда из студентов обыграла звёздную сборную СССР, до сих пор известна как «Чудо на льду».

Ранее Дональд Трамп раскритиковал американского фристайлиста Хантера Хесса, назвав его «настоящим неудачником». Причиной стала неоднозначная позиция спортсмена по отношению к собственной стране. В своей социальной сети Truth Social Трамп выразил недоумение по поводу участия Хесса в зимних Олимпийских играх.