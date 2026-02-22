Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 17:26

Трамп поздравил сборную США по хоккею с олимпийским золотом

Обложка © ТАСС / AP / Hassan Ammar

Обложка © ТАСС / AP / Hassan Ammar

Президент США Дональд Трамп поздравил американских хоккеистов с победой на Олимпийских играх в Италии. Сборная США впервые с 1980 года завоевала золото, обыграв в финале команду Канады со счётом 2:1 в овертайме.

«Поздравляю нашу замечательную команду США по хоккею с шайбой. Они выиграли золото. Вау! Какая игра!» — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Президент также отметил успехи всей олимпийской сборной США, которая заняла второе место в медальном зачёте. Американцы завоевали 33 медали, из которых 12 — золотые. Лидером стала сборная Норвегии с 41 медалью, включая 18 золотых.

Для сборной США это третье олимпийское золото в истории хоккея — ранее они побеждали в 1960 и 1980 годах. Легендарная победа 1980 года, когда команда из студентов обыграла звёздную сборную СССР, до сих пор известна как «Чудо на льду».

Трамп положил глаз не только на Гренландию, но и на Олимпиаду
Трамп положил глаз не только на Гренландию, но и на Олимпиаду

Ранее Дональд Трамп раскритиковал американского фристайлиста Хантера Хесса, назвав его «настоящим неудачником». Причиной стала неоднозначная позиция спортсмена по отношению к собственной стране. В своей социальной сети Truth Social Трамп выразил недоумение по поводу участия Хесса в зимних Олимпийских играх.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Олимпиада в Милане
  • США
  • Дональд Трамп
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar