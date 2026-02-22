Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 17:44

Прокуратура начала проверку из-за затопления судна в Петербурге

В Санкт-Петербурге организована проверка после частичного затопления судна Zeus в акватории Малой Невы у набережной Макарова. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Застопление судная в Санкт- Петербурге. Фото © Telegram/ Северо-Западная транспортная прокуратура

Застопление судная в Санкт- Петербурге. Фото © Telegram/ Северо-Западная транспортная прокуратура

Ведомство уточнило, что разлива нефтепродуктов не зафиксировано. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства происшествия и проверяют соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Водитель пассажирского автобуса погиб в ДТП на трассе М-4 «Дон» под Тулой
Водитель пассажирского автобуса погиб в ДТП на трассе М-4 «Дон» под Тулой

Ранее Life.ru писал, что в Финском заливе на мель село судно «Сфера» с экипажем из 22 человек. Повреждений корпуса и разлива нефтепродуктов также не зафиксировано.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram/ Северо-Западная транспортная прокуратура

Полина Никифорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar