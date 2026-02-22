Прокуратура начала проверку из-за затопления судна в Петербурге

В Санкт-Петербурге организована проверка после частичного затопления судна Zeus в акватории Малой Невы у набережной Макарова. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Застопление судная в Санкт- Петербурге. Фото © Telegram/ Северо-Западная транспортная прокуратура

Ведомство уточнило, что разлива нефтепродуктов не зафиксировано. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства происшествия и проверяют соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Ранее Life.ru писал, что в Финском заливе на мель село судно «Сфера» с экипажем из 22 человек. Повреждений корпуса и разлива нефтепродуктов также не зафиксировано.