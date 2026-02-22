Египет с 1 марта повысит стоимость въездной визы для россиян

С 1 марта стоимость въездной визы в Египет вырастет с 25 до 30 долларов, сообщает издание Cairo 24 со ссылкой на палату туристических компаний и агентств. В декабре 2025 года, министерство туризма Египта заявляло, что решения о повышении визы до 45 долларов не принималось. Был установлен только максимальный размер визового сбора.

«Палата туристических компаний объявила о повышении стоимости въездной визы в египетских пунктах въезда. С 1 марта она составит 30 долларов вместо 25», — отмечается в сообщении.

