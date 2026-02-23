Иди куда шла! Психолог рассказала, как отрезвить разбушевавшихся мам и пап и защитить ребёнка

Стоит ли проходить мимо, если на детской площадке родитель позволяет себе унижать или бить ребёнка? Психолог Анастасия Лысакова в беседе с Life.ru объяснила, почему вмешательство посторонних в такие конфликты не только допустимо, но и необходимо для сохранения психического здоровья детей.

Стоит отметить, что я всегда, как правило, вступаюсь за ребёнка, если вижу, что родитель унижает его на улице прилюдно, и я вам я советую делать тоже самое. Чаще я вижу, что родители либо прикладывают руку, либо угрожают этим. И тогда я, в свою очередь, начинаю угрожать полицией. Конечно, начинаются разборки, мне хамят и говорят: «Иди куда шла!» Но я обычно отвечаю, что иду в полицию, и ещё называю статьи. Таким образом, они немного быстрее приходят в себя. Анастасия Лысакова Психолог

Главная причина, по которой нельзя оставаться в стороне, — тяжелые последствия для детской психики. Как объясняет эксперт, даже эпизодическое заступничество незнакомого взрослого формирует у ребёнка веру в справедливость и чувство безопасности. Это помогает понять, что в мире есть люди, которым можно доверять. Для самого заступника такой поступок тоже важен — он позволяет избежать чувства вины за бездействие.

«Для ребёнка доверие, вера в справедливость и чувство безопасности приходят, если за него вступаются. А такой взрослый, который обижает ребёнка, по сути, ничего не может вам сделать по закону. Ну, орёт как сумасшедший. Ну и что? Пусть лучше он выпускает пар на вас, чем на ребёнка», — заключила психолог.

Тем временем, в Китае родители осваивают метод «обратного воспитания» детей. Суть метода в том, что родители намеренно копируют поведение своих детей, чтобы те на собственном опыте осознали последствия своих поступков и научились ответственности. Толчком к широкому обсуждению подхода стала история 2022 года из провинции Хэйлунцзян. Там мать позволила своей трёхлетней дочери выйти на улицу зимой в тонком платье принцессы, чтобы та сама почувствовала холод. Пользователи соцсетей поддержали идею, заключив, что один личный опыт эффективнее сотни нотаций.