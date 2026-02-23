В преддверии 23 Февраля Олег Газманов вдвое поднял цену на выступление

Певец Олег Газманов поднял цену на выступление почти в два раза: за концерты в феврале артист заработает свыше 20 млн рублей. Так, стоимость выросла с 4 до 7 млн рублей, но условия райдера остались премиальными. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Райдер Олега Газманова. Фото © Telegram / Baza

В новом райдере Газманова по-прежнему нет капусты и сала, а алкоголь ограничен лишь Don Julio, Patrón и Casamigos. Артист предпочитает передвигаться на представительском седане класса Mercedes-Benz, Lincoln, Audi A8 или BMW 7-й серии, с автобусом для команды и сопровождением ГИБДД «на случай пробок и праздников». Несмотря на рост цен, желающие пригласить певца на корпоратив не исчезли: на День защитника Отечества и ближайшие даты уже поступили три заявки.

Ранее стало известно о ресторанном райдере 13-летней певицы Betsy (Светланы Чертищевой), которая прославилась хитом «Сигма Бой». Несмотря на юный возраст, её требования поражают серьёзностью и взрослым подходом к выступлениям. Особое внимание вызывают технические и бытовые условия.