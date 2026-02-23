Россияне «отменяют» «Додо Пиццу» из-за увольнения курьера, укрывшего собаку пледом

Одна из крупнейших сеть пиццерий в России оказалась в центре скандала из-за увольнения сердобольного курьера. По данным SHOT, работы лишился Михаил из Челябинска: мужчина накрыл пледом в цветах компании дворняжку, которая дрожала на холодной плитке у заведения в 20-градусный мороз. Управляющая точкой, 32-летняя Юлия, решила избавиться от сотрудника, пригрозив тем же всем, кому жалко бездомное животное.

Собака Додобоня в Челябинске. Коллаж © SHOT

Сама Додобоня хорошо известна как сотрудникам, так и клиентам. Она уже полтора года приходит к заведению, чтобы погреться, и никогда не заходит внутрь. Местные описывают собаку как добрую и ласковую, и благодарят пиццерию за заботу о ней. Однако новое руководство точки невзлюбило дворнягу.

«Кто укроет собаку — окажется на улице вместе с ней», — написала Юлия сотрудникам.

Как пишет SHOT, Михаила уволили по статье о порче имущества и внесли в чёрный список компании. При этом в самой «Додо Пицце» утверждают, что мужчину уволили не за заботу о животных, а из-за многократных опозданий и прогулов. Телеграм-каналу удалось связаться с основателем сети Фёдором Овчинниковым, но он «сейчас за границей и ничего не знает». Сама управляющая Юлия отказалась о комментариев.

На фоне скандала тысячи клиентов «Додо Пиццы» отказываются посещать заведения, пока ситуация не разрешится, а в чёрном списке вместо Михаила не окажется сама Юлия. По мнению недовольных, компания, которая позиционирует себя как «семейное место для встреч с друзьями», не может поступать так с животными и увольнять сотрудников за добрые дела.

Тем временем Додобоня продолжает мёрзнуть у той самой челябинской пиццерии. Правда, теперь сотрудники не приближаются к ней — боятся повторить судьбу Михаила.

Ранее в московском Царицыно обнаружили квартиру, в которой заперли десятки маленьких собак разных пород. Животные содержались в антисанитарии, а сам дом подлежит сносу. По мнению общественников, за этим стоят мать и сын, которые принимают животных «в добрые руки», после чего продают их как спасённых.