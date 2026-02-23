Психолог заявила, что запах выпечки вмиг возвращает человека в детство

Запахи мгут управлять нашими эмоциями, а аромат выпечки способен вмиг вернуть человека в детство. Об этом «Вечерней Москве» рассказала Семейный психолог Сулпан Хусаинова.

Оказывается, всё дело в прямом пути запаха к лимбической системе мозга, отвечающей за эмоции. В отличие от зрения или слуха, обоняние не фильтруется логикой, поэтому реакция возникает мгновенно. Эту особенность можно использовать осознанно: цитрусовые помогают сконцентрироваться, лаванда расслабляет, а корица с яблоками создают ощущение уюта и безопасности.

Психолог советует создавать «ароматные якоря» для важных моментов. Купите в путешествии духи или масло — и потом запах вернёт вас в те дни с фотографической точностью. Главное — искать «свои» ароматы через эксперимент, ведь реакция индивидуальна.

Среди проверенных рецептов: имбирь тонизирует и возвращает в новогодний праздник, роза работает как афродизиак и снимает напряжение, бергамот борется со стрессом. Сандал помогает медитировать, чайное дерево дезинфицирует воздух. Натуральная ромашка в саше успокаивает лучше химических аналогов, а лаванда не только расслабляет, но и отпугивает комаров. Эфирные масла нельзя наносить на кожу без основы — только в разбавленном виде.

К сожалению, запахи не всегда бывают приятными. Ранее Life.ru рассказывал, как сказать коллеге, что от него плохо пахнет, чтобы он потом не обижался на вас. По словам психологов, такой разговор будет тестом на вашу эмоциональную зрелость.