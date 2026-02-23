Не заводите их, если хотите замуж: Список растений-«мужегонов», которые разрушают отношения

Существует сразу несколько видов комнатных растений, которые могут выгонять мужчин из дома и усиливать одиночество. В беседе с «Вечерней Москвой» экстрасенс Дарья Миронова объяснила, какую энергетику несут популярные домашние цветы.

По словам специалиста, даже безобидный бамбук, который часто ставят для привлечения денег, способен навредить одинокому мужчине.

«Если мужчина одинок, у него нет пары, то нельзя ставить дома одно бамбуковое дерево. В противном случае одиночество усилится», — предупредила экстрасенс.

Кактусы тоже под подозрением. Они провоцируют и усиливают одиночество, негативно влияют на личную жизнь и сексуальную активность. Вьющиеся растения обладают эффектом «мужегона» — вытесняют мужскую энергию и провоцируют ссоры. Если без них не обойтись, экстрасенс советует держать их только парами и переплетать друг с другом.

Даже домашние животные могут навредить, если это кастрированные коты. Но выход есть. Нейтрализовать негативную энергетику поможет алоэ — оно очищает пространство и гармонизирует семейную жизнь. А тем, кто мечтает о семье, Миронова рекомендует завести фиалку.

