Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 10:06

Ивлеева вышла на связь после взлома и пояснила за посты о беременности и избиениях мужа

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _agentgirl_

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _agentgirl_

Настя Ивлеева вышла на связь после взлома страницы в Instagram* и опровергла слухи о беременности и якобы избиениях со стороны мужа Филиппа Бегака. По словам телеведущей, мошенники получили доступ к её аккаунту и распространили фейковые видео от её имени. В них говорилось о беременности и семейном скандале.

«Я даже не знаю как это комментировать. Это дичь, это фейк, это фальшь! Мне очень жаль, если кто-то попался на мошенников, которые использовали моё лицо и мой авторитет, чтобы обманывать моих подписчиков. Сейчас всё позади. Ура! Мы снова с вами», — заявила Ивлеева.

Блогерша добавила, что страницу удалось вернуть, но при этом призвала подписчиков сохранять бдительность — по её словам, попытки взлома могут повториться. Ивлеева стала жертвой злоумышленников 17 февраля. В этот день на её странице начали появлятся мошеннические ссылки с призывом перевода денег.

Хакеры взломали сайт колледжа в Петербурге и разместили рекламу вебкама
Хакеры взломали сайт колледжа в Петербурге и разместили рекламу вебкама

Ранее Life.ru писал, что Настю Ивлееву заподозрили в увеличении груди из-за новых фото. Врач объяснил, что, анализируя многочисленные фотографии блогерши, заметна значительная трансформация формы её груди.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

* Соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta**.

** Признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Настя Ивлеева
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar