Ивлеева вышла на связь после взлома и пояснила за посты о беременности и избиениях мужа

Настя Ивлеева вышла на связь после взлома страницы в Instagram* и опровергла слухи о беременности и якобы избиениях со стороны мужа Филиппа Бегака. По словам телеведущей, мошенники получили доступ к её аккаунту и распространили фейковые видео от её имени. В них говорилось о беременности и семейном скандале.

«Я даже не знаю как это комментировать. Это дичь, это фейк, это фальшь! Мне очень жаль, если кто-то попался на мошенников, которые использовали моё лицо и мой авторитет, чтобы обманывать моих подписчиков. Сейчас всё позади. Ура! Мы снова с вами», — заявила Ивлеева.

Блогерша добавила, что страницу удалось вернуть, но при этом призвала подписчиков сохранять бдительность — по её словам, попытки взлома могут повториться. Ивлеева стала жертвой злоумышленников 17 февраля. В этот день на её странице начали появлятся мошеннические ссылки с призывом перевода денег.

Ранее Life.ru писал, что Настю Ивлееву заподозрили в увеличении груди из-за новых фото. Врач объяснил, что, анализируя многочисленные фотографии блогерши, заметна значительная трансформация формы её груди.

