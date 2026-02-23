Полина Диброва ответила на скандал из-за фразы про Товстика и маникюр

Полина Диброва прокомментировала скандал, возникший после её слов о том, что маникюр ей оплачивает Роман Товстик. В личном блоге экс-супруга Дмитрия Диброва заявила, что это была ситуативная шутка.

«Долго смеялась над реакцией и комментариями после моей шутки про Романа. Ребят, за услуги, конечно, плачу я. Но я не знаю цену маникюра, а если бы знала, то всё равно так же ответила на вопрос», — объяснила она.

Полина добавила, что уже много лет пользуется услугами одного салона на «специальных условиях», так как владелица заведения является резидентом её женского клуба.

Тем временем Super выяснил цены в этом салоне. Они оказались вполне демократичными: классический маникюр стоит 1200 рублей, а самая дорогая услуга — наращивание ногтей гелем — обойдётся в 4500 рублей.

Ранее Life.ru писал, что Роман Товстик балует Диброву украшениями с бриллиантами за миллионы рублей. На запястье блогерши часто появляются браслеты Cartier — их цена, в зависимости от количества бриллиантов, варьируется от одного до двух с половиной миллионов рублей. Серьги от Chopard оцениваются примерно в два миллиона, а ещё одно кольцо того же бренда — около миллиона.

Скандал вокруг Полины Дибровой и миллиардера Романа Товстика разгорелся в 2025 году на фоне их разводов с предыдущими супругами. Бывшая жена Товстика Елена обвиняла пару в многолетней связи на стороне, из-за которой распалась их семья с шестью детьми. Сами Полина и Роман отрицают измены и утверждают, что начали отношения уже будучи свободными. Сейчас они живут вместе, объединив детей, однако Товстик признаётся, что к новому браку пока не готов.