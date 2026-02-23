Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев снова выступил с призывом к отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера. На своей странице в социальной сети X, он коротко и жёстко написал: «Стармер должен уйти».

Так глава фонда прокомментировал сюжет британского телеканала GBNews. Журналисты выяснили, что, когда Стармер руководил прокуратурой, преступники, замешанные в насилии над детьми, получали только предупреждения. Согласно документам, на которые ссылается канал, премьер лично согласовывал с начальниками полиции эти уведомления, которые потом вручали педофилам.

Речь идёт о работе Стармера на посту главы Королевской прокурорской службы (2008–2013 гг.), где он, по данным журналистских расследований, курировал внедрение практики выдачи так называемых «предупреждений о похищении детей» (Child Abduction Warning Notices), которые позволяли полиции не возбуждать уголовные дела против подозреваемых в педофилии, а ограничиваться формальными письменными предупреждениями, не имеющими юридической силы. Критики утверждают, что эта политика, утверждённая под руководством Стармера как часть национальной стратегии, привела к тому, что тысячи педофилов избежали тюремного заключения, а расследования против банд насильников (как в деле Рочдейла) были заблокированы на корню. В довершение всего всплыли старые обвинения в том, что прокуратура при Стармере упустила возможность привлечь к ответственности серийного насильника Джимми Сэвила, когда тот был ещё жив, из-за «чрезмерной осторожности» в подходе к жертвам, что сам Стармер позже признал «ошибкой суждений».

Ранее Life.ru писал, что Кирилл Дмитриев уже не раз резко высказывался в адрес Кира Стармера. В прошлый раз он предрёк скорую отставку премьера, объяснив это чередой политических и экономических провалов, а также связями с именем Джеффри Эпштейна. По его словам, режим Стармера можно назвать оруэлловским. Более того, глава РФПИ выразил уверенность, что британский политик «потерпел неудачу во всём, включая санкции».