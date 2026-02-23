18 лет в заточении: История «призрачной» квартиры в Новосибирске, где выживают 20 больных кошек

В Новосибирске уже 18 лет в пустой квартире живут около двадцати кошек, оставшихся после смерти хозяйки. Сейчас животные достались пожилой сестре умершей, но женщина сама там не живёт и не справляется с уходом, сообщает Kp.ru со ссылкой на волонтёра Виту.

Соседи подали в суд на владелицу жилья. Волонтёры опасаются, что квартиру могут изъять и тогда питомцы окажутся на улице. Часть животных удалось пристроить, но остальным пока ищут дом. Проблема в том, что многие кошки серьёзно больны.

«Из-за того, что много лет происходило скрещивание родственных кошек, многие из них имеют врожденные заболевания», — объяснила Вита.

Среди инфекций герпес и кальцивирус. Ветеринары рекомендовали сложное лечение с вакцинацией, но возить животных в клинику по одному опасно — стресс мог убить их. Решили, что врач приедет сам.

Несмотря на усилия, несколько взрослых кошек умерли из-за инфекций и генетических мутаций. Их организм оказался очень слаб. У некоторых, как у кота Милкиса, после операции воспаляются глаза из-за герпеса. Сейчас он лечится, рассказала Вита.

