Японские учёные назвали танцы лучшей профилактикой деменции и депрессии

Танцы помогают тренировать память, мышление и координацию, а также замедляют развитие деменции. Исследователи из Киотского университета выяснили, что это особенно полезны людям с субъективным когнитивным снижением — когда человек сам замечает ухудшение памяти, но тесты ещё не фиксируют отклонений. Об этом Kp.ru рассказала врач ЛФК Мария Тихомирова.

«Среди полезных качеств, которые развиваются с помощью танца, можно особо отметить чувство равновесия, постепенное и плавное развитие координации движений, а также выносливость, силу и гибкость», — сообщила эксперт.

По словам Тихомировой, танцы благотворно влияют на эмоциональный фон и способность понимать других людей. Танцевально-двигательную терапию уже применяют при болезни Паркинсона, депрессии, деменции и даже в реабилитации онкологических пациентов. Лучшая инвестиция в здоровое долголетие — не таблетки, соответствующий образ жизни, подчеркнула она.

