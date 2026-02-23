Третий лётный образец самолёта «Байкал» впервые поднялся в небо

Третий лётный образец самолёта «Байкал» впервые поднялся в воздух. Данное заявление сделали в Минпромторге РФ.

Лёгкий многоцелевой самолёт ЛМС-901 «Байкал». Видео © VK / Минпромторг России

Продолжительность полёта составила десять минут, за которые машина поднялась на высоту 300 метров и разогналась до скорости 190 километров в час. В ведомстве рассказали, что перед вылетом образец прошёл все необходимые наземные проверки. Оснащённый российским двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901, самолёт совершил полный круг над аэродромом и штатно приземлился.

В министерстве пояснили, что перед испытаниями на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) доработали носовую часть кабины — это нужно для эргономики и безопасности при аварийной посадке. Также модернизировали основные опоры шасси и изменили угол установки крыла, чтобы при порывистом ветре самолёт не отрывался от полосы раньше времени. Теперь все эти новшества будут проверять в ходе наземных и лётных тестов.

ЛМС-901 «Байкал» создаётся на смену легендарному советскому Ан-2. Машина рассчитана на девять мест. Её крейсерская скорость достигает 300 километров в час, а максимальная дальность полёта составляет 3 тысячи километров (при нагрузке в две тонны — 1,5 тысячи километров).

Информация о первом испытательном полёте лёгкого многоцелевого самолёта ЛМС-901 «Байкал» с отечественным двигателем ВК-800 появилась 20 декабря. УЗГА изготовил и подготовил для испытаний опытные образцы как самого самолёта, так и силовой установки. Перед установкой на «Байкал» двигатель ВК-800 успешно прошёл цикл испытаний на летающей лаборатории, созданной на базе самолёта Як-40.

