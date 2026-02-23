Владимир Путин
23 февраля, 10:07

«Не дерзну его беспокоить»: Охлобыстин объяснил разрыв многолетней дружбы с Ефремовым

Охлобыстин рассказал, почему не общается с Ефремовым, с которым дружил много лет

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актёр Иван Охлобыстин рассказал, что так и не виделся с Михаилом Ефремовым после его выхода из колонии. Они, оказывается, вообще не общались всё это время. И Охлобыстин признался в интервью Борису Корчевникову, что боится первым идти на контакт, чтобы случайно не навредить своему старому другу.

Охлобыстин охарактеризовал обстоятельства, в которых ранее оказался Ефремов, как «деликтную ситуацию». Иван выражает уверенность в том, что Ефремову чрезвычайно сложно адаптироваться к обычной жизни. Он не намерен вмешиваться в его личную жизнь, а лишь желает ему благополучия.

«Пока он сам со мной не инициирует встречу, я не дерзну его как-то беспокоить. Это значит, что ему тяжело… Он мой друг. Я его бесконечно уважаю и люблю как человека, но не дерзну нарушать его личное пространство. Просто хочу, чтобы он был счастлив», — сказал Охлобыстин.

Телеведущая Стриженова показала фото Ефремова на первом спектакле на воле
Ранее Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии вышел на сцену перед зрителями, сыграв в предпремьерном показе спектакля «Без свидетелей». Он исполнил главную роль в постановке вместе с Анной Михалковой. Режиссёр Никита Высоцкий, лично посетивший премьеру, отметил, что даже после продолжительного перерыва в театральной деятельности Михаил Ефремов сумел подтвердить свой высокий профессиональный уровень.

