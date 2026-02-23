Киргизия через суд пытается отсудить у Франции шато, купленное сыном Бакиева

Республика Киргизия инициировала судебный процесс с целью возврата элитной недвижимости, расположенной на Лазурном Берегу Франции. Речь идёт о вилле «Замок-Шато», которую Максим Бакиев, отпрыск свергнутого президента Курманбека Бакиева, приобрёл у российского бизнесмена Бориса Березовского. С таким заявлением выступил нынешний киргизский лидер Садыр Жапаров в беседе с представителями государственного информагентства «Кабар».

«По этому делу с 2023 года наше министерство юстиции ведет судебные разбирательства. Но сразу предупрежу, судебные процессы не заканчиваются завтра, они тянутся годами», — сказал он.

Глава государства отметил, что пока рано говорить об итогах тяжбы: судьба особняка до сих пор остаётся под вопросом, и гарантий того, что объект отойдёт Киргизии, нет. По его словам, всё зависит от стечения обстоятельств и времени.

Как пояснил Жапаров, данные о зарубежном активе киргизской стороне передал Алексей Ширшов, некогда являвшийся партнёром младшего Бакиева. Именно Ширшов указал на то, что компания «Элкат» фактически контролировалась Максимом. Президент подтвердил, что данное предприятие ныне национализировано и полностью принадлежит государству, а его активы предварительно оценены в сумму около 6 миллиардов сомов, что эквивалентно более чем 68 миллионам долларов.

Ранее сообщалось, что Садыр Жапаров уволил давнего соратника Камчыбека Ташиева должности зампреда Кабмина и главы Госкомитета нацбезопасности. За ним последовали несколько министров.