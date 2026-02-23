В Петербурге неизвестные ограбили ювелирный магазин на 1,1 млн рублей за 20 минут

В Санкт-Петербург полиция разыскивает неизвестных, которые всего за 20 минут вынесли из ювелирного магазина украшения на сумму 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Северной столицы.

«В период с 16:20 до 16:40 неизвестные, находясь в помещении магазина, открыли витрину и похитили ювелирные изделия на сумму 1 100 000 рублей», — говорится в сообщении.

Сообщение о краже поступило в полицию Кировского района в субботу. Ювелирный магазин расположен на проспекте Стачек. По данным правоохранителей, злоумышленники действовали быстро и успели скрыться до прибытия наряда. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Сейчас сотрудники МВД РФ устанавливают личности предполагаемых фигурантов и проверяют записи с камер видеонаблюдения.

Ранее российские туристки стали жертвами кражи на курорте во Вьетнам. Сотрудницы клининговой службы похитили у отдыхающих деньги, украшения и технику на сумму около 160 тысяч рублей. Девушки арендовали виллу в курортном комплексе NovaWorld в городе Фантьет за 750 долларов в месяц.