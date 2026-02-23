Владимир Путин
Регион
23 февраля, 12:11

Партия Ле Пен подала вотум недоверия правительству Франции из-за энергетики

Обложка © ТАСС / Michel Euler / АР

Правая партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен подала вотум недоверия правительству Франции из-за новой энергетической стратегии, утверждённой без одобрения парламента. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Это энергетическое планирование, навязанное силой вопреки парламенту и противоречащее интересам Франции и французов», — говорится в заявлении.

Новая стратегия, принятая властями, предполагает расходы в размере около 300 миллиардов евро, которые должны быть покрыты за счёт повышения налогов или тарифов на электроэнергию. Ле Пен и её партия критикуют план за то, что он был утверждён без парламентского контроля и, по их мнению, наносит ущерб интересам граждан.

Ранее сообщалось, что во французской партии Национальное объединение под руководством Марин Ле Пен назревает внутренний конфликт из-за позиции по отношению к России. В партии сложились два лагеря: традиционалисты, выступающие за сближение с Кремлём, и молодые члены, поддерживающие Украину. Разногласия привели к открытому противостоянию между депутатами.

