Регион
23 февраля, 13:05

Зеленский пожаловался хозяевам из НАТО на «Орешник»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Review News

Владимир Зеленский призвал страны Североатлантического альянса считать российский ракетный комплекс «Орешник» легитимной целью. Таким образом, главарь киевского режима отреагировал в своём телеграм-канале на развёртывание данного вооружения на территории Белоруссии.

По словам Зеленского, его позиция заключается в том, что НАТО необходимо воспринимать «Орешник» именно в таком ключе. Он также добавил, что украинская сторона будет оценивать эту угрозу.

«На мой взгляд, НАТО должно смотреть на «Орешник» как на легитимную цель. Украина будет оценивать эту угрозу», — написал он.

Зеленский выставил Западу дерзкое требование после удара «Орешником»

Напомним, что в конце 2025 года российский ракетный комплекс «Орешник» официально заступил на боевое дежурство на территории Белоруссии. Как сообщили в Минобороны России, церемония по случаю этого события прошла с соблюдением всех воинских традиций, включая торжественный подъём флага Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Главные решения мировых лидеров, международная дипломатия и важнейшие геополитические новости — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

