Дети пострадали в украинском лицее при взрыве боеприпаса ВСУ
На востоке Украины из-за взрыва в лицее пострадали двое детей. Обложка © Telegram / Реальный Днепр. Кривой Рог
В Днепропетровске школьники пострадали при взрыве боеприпасов, которые им показывали украинские военные. Данная информация появилась в сводке местной полиции.
На востоке Украины из-за взрыва в лицее пострадали двое детей. Видео © Telegram / Реальный Днепр. Кривой Рог
Инцидент произошёл в подвальном помещении лицея №137. Там проходило внеклассное мероприятие военно-патриотической направленности с участием военнослужащих ВСУ. Во время демонстрации боеприпасов школьникам раздался взрыв и началось задымление. Вероятно, это произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием.
В результате происшествия двое детей получили лёгкие телесные повреждения. Сейчас на месте работают полицейские. Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее сообщалось, что в Киеве власти приняли решение временно объединить школы и детские сады в нескольких районах из-за серьёзных проблем с теплоснабжением. Объединение коснулось Голосеевского, Дарницкого, Деснянского, Днепровского и Печерского районов, где ситуация сложилась наиболее критическая.
