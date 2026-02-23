Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
23 февраля, 13:53

Дети пострадали в украинском лицее при взрыве боеприпаса ВСУ

В Днепропетровске школьники пострадали при взрыве боеприпасов, которые им показывали украинские военные. Данная информация появилась в сводке местной полиции.

На востоке Украины из-за взрыва в лицее пострадали двое детей. Видео © Telegram / Реальный Днепр. Кривой Рог

Инцидент произошёл в подвальном помещении лицея №137. Там проходило внеклассное мероприятие военно-патриотической направленности с участием военнослужащих ВСУ. Во время демонстрации боеприпасов школьникам раздался взрыв и началось задымление. Вероятно, это произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием.

В результате происшествия двое детей получили лёгкие телесные повреждения. Сейчас на месте работают полицейские. Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в Киеве власти приняли решение временно объединить школы и детские сады в нескольких районах из-за серьёзных проблем с теплоснабжением. Объединение коснулось Голосеевского, Дарницкого, Деснянского, Днепровского и Печерского районов, где ситуация сложилась наиболее критическая.

