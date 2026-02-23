Игравшая в России двукратная чемпионка WNBA Кара Брэкстон умерла, не дожив до 44

В возрасте 43 лет скончалась известная американская баскетболистка Кара Брэкстон. Информация о смерти спортсменки появилась в официальном аккаунте Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) в соцсети X.

Обстоятельства гибели баскетболистки пока окутаны тайной, официальные структуры не дают комментариев. Тем не менее информированные источники в американских СМИ связывают трагедию с автомобильной аварией, которая произошла в Атланте.

За плечами Брэкстон десять сезонов в ведущей женской лиге мира. Он защищала честь таких коллективов, как «Детройт Шок», «Талса Шок», «Финикс Меркури» и «Нью-Йорк Либерти», играла в Европе за польскую «Вислу», турецкий «Галатасарай», изральский «Маккаби Бнот Ашдод» и другие клубы. Российские болельщики могут помнить Брэкстон по игре за «Надежду» из Оренбурга в 2012-2013 годах.

Брэкстон выступала на позиции тяжёлого форварда и центровой. Она становилась чемпионкой ВНБА в 2006 и 2008 годах, попадала в сборную новичков в 2005-м и участвовала в Матче всех звёзд в 2007 году.

Ранее сообщалось, что в возрасте 73 лет скончалась Ульяна Семёнова, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной СССР. Также она три становилась чемпионкой мира и десять раз — чемпионкой Европы.