Росгвардейцы задержали девушку, устроившую поджог на АЗС в Петербурге

Сотрудники Росгвардии задержали девушку, подозреваемую в поджоге на автозаправочной станции в Санкт-Петербурге. Инцидент произошёл сегодня около 13:00 на улице Савушкина.

По предварительным данным, злоумышленница сначала заправила канистру бензином, а затем облила им заправочную колонку и скрылась. Приметы подозреваемой были переданы сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии, которые обнаружили её в 15:20 у дома №78 по Приморскому проспекту.

Задержанную передали сотрудникам полиции. Фото © Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ

«Задержанная девушка передана сотрудникам органов внутренних дел», — говорится в сообщении Росгвардии.

Ранее в Санкт-Петербурге были возбуждены уголовные дела о поджогах служебных автомобилей, которые совершили несовершеннолетние по указаниям из мессенджеров.