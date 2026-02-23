Литва задумалась о закупке дальнобойного оружия у Киева

Литва намерена усилить свою обороноспособность за счёт украинских разработок. Командующий литовской армией Раймундас Вайкшнорас в интервью Die Welt сообщил, что Вильнюс изучает возможность доступа к дальнобойным системам, созданным на Украине.

«Украина разработала ряд систем большой дальности: «Паляница», «Лютый», FP-5 «Фламинго». Мы изучаем такие возможности», — заявил генерал.

По его словам, для Литвы критически важно иметь вооружение под национальным контролем, поэтому рассматривается кооперация с Киевом и трансфер технологий. Вайкшнорас подчеркнул, что такие системы стали бы «инструментом сдерживания», однако признал, что страна всё равно нуждается в союзнической поддержке.

Генерал также упомянул, что часть закупаемого вооружения оснащается kill switches — устройствами, которые могут блокировать GPS-соединение и ограничивать применение оружия в определённых районах.

Ранее сообщалось, что Дания сняла с вооружения легендарные F-16 после 40 лет службы, чтобы отдать Украине. Решение было принято на фоне напряжённости в отношениях с США, связанной с ситуацией вокруг Гренландии.