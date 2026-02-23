Женщина чудом спаслась от смертельно опасной змеи

Жительница австралийского города Джелонг (штат Виктория) чудом избежала укуса ядовитой медноголовой змеи. Об этом сообщает издание Nine News.

Женщина находилась во дворе своего дома, когда рептилия длиной более метра выползла из-под стены и обвилась вокруг её ноги. Австралийке удалось стряхнуть змею на землю до того, как та успела нанести укус.

Прибывший на место специалист по отлову змей отметил, что женщина перенесла нервное потрясение и сильно дрожала. Ей потребуется время, чтобы оправиться от пережитого.

Австралийские медноголовые змеи относятся к высокотоксичным видам. Без своевременной медицинской помощи их укус может привести к летальному исходу.

