СМИ узнали, кого Трамп видит своим преемником

Президент США Дональд Трамп обсуждает с окружением возможного преемника и рассматривает два варианта — вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. У Вэнса уже есть команда политконсультантов, готовых к возможной кампании. У Рубио такой инфраструктуры нет, однако он публично заявлял о поддержке Вэнса в случае выборов.

«Если Джей Ди Вэнс будет баллотироваться в президенты, он станет нашим кандидатом, и я буду одним из первых, кто его поддержит», — заявлял Рубио в 2025 году.

Интригу добавляют рейтинги: в раннем опросе Университета Нью-Гэмпшира среди республиканцев Вэнс набирает 53%, тогда как Рубио — лишь 7%. При этом, как отмечают источники, Трамп не спешит официально определяться, чтобы не выглядеть так, будто заранее готовит передачу власти.

Ранее Джей Ди Вэнс заявлял, что США хотят от европейских партнёров более активных действий в двух сферах. Речь идёт о защите границ и вопросах свободы слова. Он подтвердил, что некоторая работа идёт, но её объём не устраивает Вашингтон.