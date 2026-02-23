«Роснано» настаивает на закрытом рассмотрении иска к Чубайсу

«Роснано» обратилось с просьбой о проведении закрытого заседания по делу о взыскании 11,9 млрд рублей с бывших руководителей компании, включая экс-главу госкорпорации Анатолия Чубайса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В госкорпорации просьбу объяснили наличием в материалах дела сведений, составляющих коммерческую тайну. Речь идёт о документах, которые раскрывают условия финансирования и внутренние параметры проектных компаний.

Адвокат Чубайса Павел Хлюстов от комментариев отказался, однако ранее представитель экс-главы «Роснано» называл иск заведомо необоснованным.

Исковое заявление о взыскании убытков «Роснано» подало в Арбитражный суд Москвы ещё в декабре 2025 года. Ответчиками по нему проходят 30 человек: Анатолий Чубайс, бывшие топ-менеджеры Юрий Удальцов, Олег Киселёв, Владимир Аветисян, Андрей Трапезников, Сергей Калюжный, Борис Подольский, Герман Пихоя, Андрей Малышев, Дмитрий Пимкин, кураторы проекта Crocus Андрей Кушнарёв и Дмитрий Лисенков, а также экс-министр экономики Яков Уринсон.

В иске утверждается, что бывшее руководство компании совершало «неразумные и недобросовестные действия» при реализации проекта MRAM. По версии истца, цели изначально не могли быть достигнуты из-за умысла ответчиков. Ещё на старте они сознательно проигнорировали технологические риски и не создали механизмы защиты инвестиций.

Уже в 2014–2016 годах стало очевидно, что технология не имеет промышленного применения, а все контрольные точки проекта сорваны. Однако ответчики, как считает «Роснано», нарастили финансирование и изменили технологию без проведения необходимых экспертиз. На протяжении девяти лет они умышленно нарушали внутренние нормативные акты, из-за чего финансирование бесконтрольно увеличивалось, а замечания к проекту игнорировались. Общая сумма ущерба, которую госкорпорация намерена взыскать с ответчиков, составляет 41 млн евро, 35 млн долларов и 5,5 млрд рублей.

Ранее в документах, обнародованных Минюстом США и связанных с Джеффри Эпштейном, было обнаружено письмо с упоминанием Анатолия Чубайса. Переписка датируется 2010-2011 годами, когда Чубайс возглавлял корпорацию. Общественность высказывает предположения, что Чубайс мог посещать остров Эпштейна, однако речь идёт исключительно о деловых контактах.