Тело китайского бизнесмена найдено закопанным в Стамбуле

Тело 38-летнего китайского бизнесмена Юн Вана обнаружили закопанным в стамбульском районе Арнавуткёй, сообщает газета Hürriyet. По данным издания, перед убийством предпринимателя ограбили.

Адвокат бизнесмена обратился в полицию 24 января и сообщил об исчезновении клиента в районе Бакыркёй на западе Стамбула. Полицейские отследили GPS-сигнал автомобиля Юн Вана и установили его последнее местонахождение. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили лопаты и кирки, а вскоре нашли и тело бизнесмена. Оно было закопано в поле на ферме. Руки и ноги мужчины оказались связаны, а рот заклеен скотчем.

Следствие полагает, что бизнесмена убили преступники, планировавшие его ограбить. Через общую знакомую злоумышленники узнали, где живёт предприниматель, выследили его и нанесли смертельный удар твёрдым предметом по голове. Прокуратура возбудила уголовное дело, а десять подозреваемых, объявленных в розыск Интерполом, уже задержаны в Китае.

Ранее сообщалось, что в Италии раскрыто убийство 41-летней женщины, которая числилась пропавшей без вести с 8 января. Её тело обнаружили на территории сельскохозяйственного предприятия, принадлежащего супругу погибшей. По версии прокуратуры, мужчина расправился с женой в их общем доме, после чего вывез тело на собственную ферму и закопал там.