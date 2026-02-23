МИД России призвал США немедленно освободить Мадуро и его жену
Николас Мадуро и его супруга доставлены в суд Нью-Йорка. Обложка © ТАСС/ picture alliance / Consolidated
Москва потребовала от Вашингтона немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский на заседании высокого уровня Группы друзей в защиту Устава ООН в Женеве.
Российский дипломат подчеркнул, что Москва неизменно выступает за уважение суверенитета Венесуэлы и мирное урегулирование всех разногласий. Он призвал американскую сторону немедленно перестать удерживать лидера Венесуэлы с женой.
Любинский резко осудил действия США в отношении Венесуэлы. Он назвал вооруженное нападение и похищение президента, «вопиющим нарушением международного права и Устава ООН». Дипломат также выразил возмущение внесудебными расправами в Карибском море, где американские силы топят суда под предлогом борьбы с наркотиками. Любинский подчеркнул, что многолетние односторонние санкции США против Венесуэлы становятся всё более изощрёнными, в частности, принудительная переориентация экспорта венесуэльской нефти в США, что негативно сказывается на благосостоянии населения и гуманитарной ситуации.
Напомним, что Николас Мадуро и его супруга Сильвия Флорес были похищены 3 января и вывезены на территорию США. По официальным данным Каракаса, в результате тех событий погибли около ста человек. По информации СМИ, в ходе операции применялось секретное оружие. Известно, что кампания обошлась американскому бюджету почти в 3 миллиарда долларов. Однако официальную смету Пентагон не публиковал.
