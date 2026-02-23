Медведеву доложили об эффективности гражданской ПВО в Курской области

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев изучил отчёт о работе гражданской ПВО в Курской области. Доклад был представлен в центре подготовки специалистов по беспилотникам. Информацию предоставил депутат Госдумы Александр Сидякин, возглавляющий ЦИК «Единой России» и координирующий проект «Историческая память».

По его словам, запущенная в декабре 2025 года система продемонстрировала высокую эффективность в короткие сроки. Так, в Курской области уничтожено более полутора тысяч вражеских беспилотников. Как подчеркнул Сидякин, за этими цифрами стоят спасённые жизни гражданских лиц и сохранённая инфраструктура. Успешный опыт региона планируется масштабировать на другие территории, в первую очередь приграничные.

В основе системы лежит цифровая платформа ЯКИМ, которая интегрирует в единый контур различные источники данных, средства обнаружения и поражения целей. Объекты, оснащённые программно-аппаратными комплексами, получили возможность в реальном времени отслеживать воздушную обстановку. Разработчики постоянно дополняют систему новыми потоками данных и развивают её функционал с применением технологий искусственного интеллекта. На базе платформы уже начал работу учебный центр «Яким» для подготовки будущих специалистов.

Отдельное внимание в докладе уделили аналитике: фиксируются направления атак, типы используемых БПЛА, эффективность средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также работа мобильных огневых групп. Каждый случай пролёта беспилотника без поражения рассматривается как инцидент и детально разбирается в специализированном аналитическом центре.

«Курская область сегодня — полигон реальных решений. То, что здесь отработано, должно масштабироваться по всей стране», — заключил Сидякин.

