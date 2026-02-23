Россия осуждает новые ограничительные меры США в отношении Кубы, которые привели к энергодефициту на острове. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский на заседании Группы друзей в защиту Устава ООН в Женеве.

Любинский назвал действия американских властей неправомерными и бесчеловечными. По словам российского представителя, карательные меры Вашингтона поставили островное государство на грань энергетического коллапса.