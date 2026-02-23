МИД России осудил США за введение карательных мер против Кубы и усиление блокады
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Leonid Altman
Россия осуждает новые ограничительные меры США в отношении Кубы, которые привели к энергодефициту на острове. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский на заседании Группы друзей в защиту Устава ООН в Женеве.
Любинский назвал действия американских властей неправомерными и бесчеловечными. По словам российского представителя, карательные меры Вашингтона поставили островное государство на грань энергетического коллапса.
Дипломат также отметил, что 29 января президент США Дональд Трамп издал указ, вводящий чрезвычайное положение. Он объяснил это тем, что политика и действия кубинского руководства, как утверждается, представляют собой исключительную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Америки.
Напомним, что Вашингтон ввёл пошлины против государств, поставляющих нефть на Кубу. Свои действия американская сторона объяснила режимом чрезвычайного положения, введённым из-за так называемой кубинской угрозы. Трамп заявил, что диалог с Гаваной сохраняется, но при этом зафиксировал «упадок» в стране. Ещё до введения санкций кубинские власти предупреждали о критическом сокращении запасов авиационного топлива. При этом Россия планирует направить Кубе гуманитарную партию нефти и нефтепродуктов.
