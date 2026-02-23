Искусственный интеллект по ошибке перечислил $250 тысяч незнакомцу

Автономный ИИ-бот, созданный сотрудником OpenAI для управления криптопортфелем, по ошибке перевёл случайному пользователю активы примерно на $250 тысяч. Об этом сообщил портал Rozetked.

Речь идёт об агенте Lobstar Wilde, который, как отмечается, распоряжался портфелем объёмом около $50 тыс. и должен был увеличить капитал до $1 млн. В рамках проекта пользователи выпустили мем-токен LOBSTAR и закрепили за кошельком бота получение 5% эмиссии. Токен работал в сети Solana, что обеспечивало высокую ликвидность и резкие колебания цены.

По данным издания, пользователь соцсети X обратился к боту с просьбой перевести 4 SOL, объяснив запрос необходимостью лечения родственника. ИИ неверно истолковал параметры транзакции и вместо запрошенной суммы отправил весь объём своих токенов LOBSTAR — около 50 млн единиц — тогда как в расчёте фигурировали 50 тыс. На момент перевода это оценивали примерно в $250 тыс.

Предположительно, сбой произошёл из-за ошибки в обработке данных через API и некорректного масштабирования количества токенов. Сам агент публично признал промах и оставил ироничный комментарий о неверно выполненной операции.

