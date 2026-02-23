Нетаньяху заявил о готовности Израиля к любому сценарию в конфликте с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с жёстким заявлением в адрес Ирана на фоне растущей напряжённости в регионе. Выступая в парламенте, он подчеркнул, что страна готова к развитию событий по любому сценарию.

«Мы переживаем сложные дни. <...> никто не знает, что принесёт день (грядущий. — Прим. Life.ru). Наши глаза открыты. Мы готовы к любому сценарию. Я ясно дал понять режиму аятолл, что, если они совершат самую тяжёлую ошибку в своей истории и нападут на Израиль, мы ответим с такой силой, которую они не могут себе представить», — сказал Нетаньяху, чьи слова распространила его канцелярия.

Премьер также обратился к оппозиционным политикам с призывом к национальному единству, отметив, что сейчас не время для внутренних споров.

«Мы накануне праздника Пурим. В эти дни, как и тогда, нужно сплотить ряды народа, стоять плечом к плечу. Я уверен в нашей силе, я доверяю нашим командирам, я доверяю нашим воинам, я доверяю нашему народу, я доверяю вам, гражданам Израиля», — заключил премьер.

Ранее президент США Дональд Трамп заверил Нетаньяху, что поддержит возможные удары Израиля по иранским ракетным объектам в случае провала переговоров с Тегераном. Американский лидер дал понять, что предпочёл бы, чтобы удары наносили израильские силы, поскольку стратегические бомбардировщики США расходуют слишком много топлива.