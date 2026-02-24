В Польше задержали гражданина Белоруссии, обвиняемого в шпионаже

Польские правоохранители задержали гражданина Белоруссии Павла Т., подозреваемого в сотрудничестве с белорусской военной разведкой. Об этом сообщила Национальная прокуратура Польши.

По информации ведомства, мужчина был задержан 9 февраля сотрудниками Агентства внутренней безопасности. Ему инкриминируют участие в деятельности белорусских спецслужб в период с июня 2024 года по февраль 2026 года. Как уточнили в прокуратуре, деятельность задержанного была связана со слежкой за объектами критической инфраструктуры, а также объектами, имеющими значение для обороны Польши и НАТО, на территории Польши, Германии и Литвы.

Суд принял решение о заключении подозреваемого под стражу сроком на три месяца. В случае доказательства вины Павлу Т. грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Недавно в Краснодаре сотрудники ФСБ пресекли деятельность местного жителя, которого подозревают в государственной измене. Мужчина 1985 года рождения собирал и передавал украинским спецслужбам данные об участниках специальной военной операции. Задержанный оказался приверженцем радикальной украинской идеологии. Он администрировал Telegram-чат, где состояли представители спецслужб противника. Именно в этом интернет-сообществе злоумышленник публиковал личные данные военнослужащих Минобороны России, которые участвуют в СВО. Таким образом, собранная информация уходила напрямую к неприятелю.