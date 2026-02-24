Россия и США обсудили в Женеве новый договор по ядерным вооружениям, пишут СМИ

Делегации России и Соединённых Штатов провели в понедельник в Женеве встречу, посвящённую обсуждению новой версии договора о ядерном сдерживании. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на высокопоставленный источник в Госдепартаменте.

«США в понедельник провели в Женеве встречу с российской делегацией и во вторник встретятся с китайской делегацией для переговоров о возможном заключении многостороннего договора по контролю над ядерными вооружениями», — сказано в заявлении.

Во вторник американская сторона планирует провести аналогичные переговоры с представителями Китая. Предметом обсуждения станет возможность заключения многостороннего соглашения по контролю над ядерными вооружениями, которое должно прийти на смену истёкшему договору СНВ-3.