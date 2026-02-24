Life.ru узнал, при каких обстоятельствах можно лишиться половины шевелюры спустя 1–3 месяца

Эмоциональные перегрузки и сильные потрясения давно известны своим разрушительным действием на организм, но мало кто задумывается, насколько глубоко они могут затронуть внешность. Нервное напряжение способно запускать механизмы, ведущие к заметному поредению шевелюры. Во время общения с Life.ru врач-трихолог «СМ-Косметология» Мария Васильева подробно объяснила, какие процессы происходят в организме в ответ на стресс и почему это приводит к интенсивной потере волос.

В ответ на стресс организм активирует эндокринную систему, которая начинает усиленно вырабатывать так называемые гормоны стресса — кортизол, пролактин и адренокортикотропный гормон. Их повышенная концентрация влияет на тонус сосудов и вызывает их спазм, включая мельчайшие, которые обеспечивают питание волосяных фолликулов. Мария Васильева Врач-трихолог «СМ-Косметология»

Фолликулы испытывают острую нехватку кислорода и необходимых веществ. Если стресс становится хроническим или повторяется часто, естественный цикл роста волос нарушается: активная фаза сокращается, и волосы преждевременно переходят в стадию покоя. Так развивается телогеновая алопеция, которая обычно проявляется спустя один-три месяца после сильного переживания и может затронуть до 60 процентов волосяного покрова.

Действие гормонов стресса не ограничивается только волосами. Они также способны ухудшать состояние кожи, усиливая течение хронических дерматологических заболеваний.

«На фоне нервного перенапряжения могут обостряться псориаз, себорейный и атопический дерматит, а в ряде случаев запускаться аутоиммунные реакции, такие как гнездная алопеция или красный плоский лишай», — уточнила эксперт.

При усиленном выпадении волос, возникшем после пережитого стресса, не стоит откладывать визит к врачу или пытаться решить проблему самостоятельно. Комплексный подход, включающий диагностику, коррекцию образа жизни и правильно подобранное лечение, позволяет остановить патологический процесс и постепенно восстановить рост волос, заключила специалист.

А ранее трихолог рассказал, что не существует анализов, способных заранее предсказать начало облысения. Пациенты обычно обращаются к врачу уже после того, как замечают усилившееся выпадение волос. Перечень обследований всегда подбирается индивидуально после сбора анамнеза и осмотра. На основе результатов и клинической картины специалист выбирает тактику.