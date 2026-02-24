В Приморском крае сотрудники ФСБ задержали местного жителя по подозрению в государственной измене. Как сообщили в региональной антитеррористической комиссии, задержанный работал на военную разведку Украины.

ФСБ задержала мужчину, передававшего Украине информацию об объектах в Приморье. Видео © Telegram / Антитеррор Приморья

По данным ведомства, мужчина 1984 года рождения передавал представителям ГУР Минобороны Украины сведения об объектах оборонного комплекса Приморского края, а также информацию о состоянии железнодорожной инфраструктуры.

«Задержан подозреваемый в государственной измене. Подозреваемый работал на ГУР министерства обороны Украины. Через мессенджер Telegram передавал врагам данные об объектах оборонного комплекса Приморского края и инфраструктуру железнодорожных путей. Мужчина 1984 года рождения свою вину признал и сейчас активно сотрудничает со следствием», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Правоохранители продолжают проведение необходимых оперативно-розыскных мероприятий.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России обратили внимание на «систематическое использование» платформы Telegram украинскими вооружёнными силами и разведкой для сбора оперативных данных. Согласно официальному заявлению ведомства, противник обладает техническими и аналитическими ресурсами для того, чтобы в кратчайшие сроки обрабатывать публикуемую в мессенджере информацию и трансформировать её в конкретные военные цели.