Учёный заявил, что 3I/ATLAS спасла Землю от гигантской кометы

Кандидат технических наук Владимир Коваленко выдвинул гипотезу о возможном влиянии межзвёздного объекта 3I/ATLAS на траекторию крупной кометы C/2026 A1. Об этом он сообщил в беседе с аif.ru.

«В лучшем случае катастрофа уничтожила бы 80–90% биологической жизни, в худшем — всё живое погибло бы полностью», — отметил Коваленко, комментируя возможные последствия сближения кометы с Землёй.

По расчётам специалиста, комета диаметром около 2,5 тысячи километров могла пройти менее чем в 200 тысячах километров от планеты. Такое расстояние вдвое меньше дистанции до Луны. Коваленко связал изменение траектории объекта с появлением в Солнечной системе 3I/ATLAS.

Он сообщил, что после входа в систему 3I/ATLAS оставила на орбите Юпитера исследовательский модуль. По его словам, модуль сканировал Большое красное пятно гамма-излучением. Учёные-ядерщики предположили, что в случае запуска цепной реакции в дейтериево-тритиевой смеси Юпитер мог превратиться во второе Солнце, поскольку его состав близок к звёздному и содержит значительные запасы водорода.

В январе 2026 года астрономы обнаружили комету C/2026 A1. По словам Коваленко, объект прибыл не из облака Оорта, а его ядро содержало крупное твёрдое тело из неизвестного материала. После появления угрозы модуль, как утверждает специалист, покинул орбиту Юпитера и направился к комете. После встречи траектория объекта изменилась.

Ранее сообщалось, что межзвёздный объект 3I/ATLAS продолжает движение в Солнечной системе. Согласно расчётам, он приблизится к Юпитеру 17 марта. Параллельно в космическом пространстве сложилась редкая конфигурация. Солнце, Меркурий, Венера, Земля, Марс и Юпитер выстроились приблизительно на одной линии. Объект 3I/ATLAS оказался встроен в эту линию и также попал на общую ось с планетами.