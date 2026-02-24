Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 05:03

Минпросвещения разработает перечень игрушек для детсадов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Irina WS

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Irina WS

Министерство просвещения намерено разработать перечень средств воспитания и обучения, а также игрушек для детских садов, который должен отражать традиционные российские ценности. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

По его словам, цель инициативы — создать системный подход к оснащению дошкольных учреждений по всей стране. В перечень войдут средства обучения и воспитания, а также игры, которые помогают ребёнку усваивать традиции, знакомиться с отечественными культурными и художественными практиками. Это также должно позволить детям изучать биографии исторических фигур.

«Сдайте анализы срочно»: В подмосковном детсаду закрывают группы из-за подозрения на туберкулёз
«Сдайте анализы срочно»: В подмосковном детсаду закрывают группы из-за подозрения на туберкулёз

Ранее стало известно, что Минпросвещения планирует изменить стандарт работы детсадов в России. Совершенствование системы дошкольного образования призвано усилить воспитательную составляющую. По словам Сергея Кравцова, необходимо разработать рекомендации по современному и безопасному оформлению пространств детских садов, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Минпросвещения РФ
  • Сергей Кравцов
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar