Минпросвещения разработает перечень игрушек для детсадов

Министерство просвещения намерено разработать перечень средств воспитания и обучения, а также игрушек для детских садов, который должен отражать традиционные российские ценности. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

По его словам, цель инициативы — создать системный подход к оснащению дошкольных учреждений по всей стране. В перечень войдут средства обучения и воспитания, а также игры, которые помогают ребёнку усваивать традиции, знакомиться с отечественными культурными и художественными практиками. Это также должно позволить детям изучать биографии исторических фигур.

Ранее стало известно, что Минпросвещения планирует изменить стандарт работы детсадов в России. Совершенствование системы дошкольного образования призвано усилить воспитательную составляющую. По словам Сергея Кравцова, необходимо разработать рекомендации по современному и безопасному оформлению пространств детских садов, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.