Россия поставила точку в территориальном споре с Японией по Курильским островам. Такой вывод делает немецкий журналист Николас Бутылин в статье для Berliner Zeitung.

Спустя более 80 лет после окончания Второй мировой войны Москва и Токио так и не подписали мирный договор. Причина — спор вокруг островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. В Японии их называют «незаконно оккупированными», в то время как российская сторона настаивает на легитимности итогов войны.

Напряжённость усилилась после заявлений официального представителя МИД России Марии Захаровой. На пресс-конференции в Москве она подчеркнула, что суверенитет России над Курилами закреплён итогами Второй мировой войны и Конституцией РФ и пересмотру не подлежит. Захарова также обвинила Токио в попытках ревизии истории на фоне митингов в Японии с требованиями вернуть острова.

Как отмечает Berliner Zeitung, позиция Москвы стала жёстче по сравнению с предыдущими годами. Несмотря на разногласия, ранее стороны пытались сохранять диалог: с 1960-х годов бывшим японским жителям разрешали посещать острова для ухода за могилами, а с 1992 года действовала программа безвизовых обменов.

Наиболее активные переговоры шли с 2012 по 2019 год между премьером Синдзо Абэ и президентом Владимиром Путиным, однако договорённости достигнуты не были. В 2020 году в Конституцию России внесли поправки, запрещающие отчуждение территорий. По мнению автора статьи, это стало серьёзным ударом для Токио и окончательно закрыло пространство для манёвра.

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что Токио сохраняет намерение заключить мирный договор с Россией. Она признала, что отношения между странами находятся в тяжёлом состоянии, однако подчеркнула: курс японского правительства на решение территориальной проблемы и подписание мирного соглашения остаётся неизменным.