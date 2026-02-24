Финансист спрогнозировал курс доллара и евро в марте

В марте доллар, согласно прогнозу эксперта по фондовому рынку Дмитрия Бабина, будет стоить 76–79 рублей, евро — 89–93 рубля, а юань — 11–11,5 рубля. По его оценке, на среднесрочном горизонте рубль, вероятнее всего, перейдёт к умеренному, но устойчивому ослаблению.

«Этому в первую очередь будет способствовать вероятное сохранение ограниченности притока иностранной валюты от экспорта, остающегося под давлением санкций и большого геополитического дисконта в ценах на поставляемое за рубеж сырьё», — отметил собеседник «Газеты.ru».

В то же время спрос на валюту начнёт восстанавливаться вслед за импортом после традиционной для начала года просадки. Банк России, скорее всего, продолжит снижать ключевую ставку, что также давит на нацвалюту. Однако более быстрому падению рубля препятствуют повышенные объёмы продаж валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила. Покупать валюту лучше в конце февраля, до пика налоговых платежей экспортёров, заключил финансист.

Кстати, на этой неделе ожидается сразу несколько значимых событий, которые отразятся на курсе валют. Почему доллар может снова подешеветь и на какие отметки выйдет рубль, выяснил Life.ru.