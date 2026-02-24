Трамп одним постом похоронил президентские амбиции губернатора Калифорнии

Президент США Дональд Трамп собственноручно вычеркнул губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома из списка возможных участников будущей президентской гонки. Своё заявление американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social.

«Гэвин Ньюскам (прозвище, данное Трампом, настоящая фамилия Ньюсом) только что выбыл из президентской гонки», — написал Трамп, не вдаваясь в подробности.

Сам Ньюсом пока не спешит хоронить свои амбиции. Вопрос о его выдвижении в 2028 году остаётся открытым — губернатор заявил, что окончательное решение пока не принято и он намерен посоветоваться с семьёй.

При этом Калифорнийский губернатор традиционно входит в число фаворитов Демократической партии и считается одним из наиболее вероятных претендентов на выдвижение.

Ранее бизнесмен Илон Маск заявил, что следующим президентом Соединённых Штатов после Дональда Трампа станет Джей Ди Вэнс, занимающий на данный момент пост вице-президента США. По словам миллиардера, страна находится в начале «великого периода на 12 лет».