Названо смертельно опасное последствие поздней стерилизации питомцев

Запоздалая стерилизация домашних кошек и собак может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, предупредил ветеринар Евгений Цыпленков. По его словам, оптимальный возраст для операции — от четырёх до шести месяцев. Лучше всего проводить её до первой течки или сразу после, пока молочные железы не сформировались окончательно.

«В этом случае стопроцентно не будет рака молочной железы. Чем больше течек, например, у сук и кошек, тем больше возрастает риск появления новообразований», — подчеркнул эксперт в беседе с «Абзацем».

Он отметил, что после течки у кошек и собак возникает ложная беременность, вырабатывается молоко, и любая травма молочной железы может спровоцировать перерождение узла в опухоль. Поэтому ранняя стерилизация предпочтительнее.

Кстати, зимнее купание питомцев может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем, если подходить к процедуре без подготовки. Ветеринарный врач предупредил в беседе с Life.ru, что холодное время года требует особых правил гигиены для домашних животных.