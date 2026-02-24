В России активизировались мошенники с поддельными ссылками на Zoom

Мошенники начали использовать поддельные ссылки на Zoom для кражи данных у российских пользователей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на московского дизайнера, который едва не стал жертвой аферистов.

Мошенники крадут данные россиян через фальшивые ссылки на Zoom. Фото © SHOT

Схема ориентирована прежде всего на удалённых сотрудников и фрилансеров. Злоумышленник под видом клиента предлагает обсудить детали проекта и присылает ссылку для видеозвонка. Однако в адресе вместо латинской буквы m в слове Zoom используются две буквы — r и n, что визуально почти неотличимо от оригинала.

При переходе по такой ссылке пользователь попадает на фишинговый сайт, внешне полностью копирующий интерфейс Zoom. Во время сеанса связи мошенники получают доступ к аккаунтам, паролям и другим данным, хранящимся на устройстве.

Дизайнер Полина распознала обман благодаря тому, что её знакомые уже пострадали от аналогичной схемы. SHOT предупреждает: под ударом не только удалёнщики, но и офисные сотрудники, использующие видеоконференцсвязь.

Ранее Life.ru предупреждал россиян о краже данных мошенниками через рекламу в бесплатных VPN. Бесплатные VPN-сервисы могут следить за пользователями и продавать их данные, в том числе и преступникам. Рекомендуется не заходить в интернет-банк или совершать платежи, когда включён VPN.