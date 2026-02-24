Крымздрав закупил «слепые» УЗИ-аппараты на 45 млн рублей

Министерство здравоохранения Республики Крым закупило медицинские УЗИ-аппараты на сумму 45 миллионов рублей, которые оказались непригодными для точной диагностики, утверждает «Mash на волне». Как пишет телеграм-канал, оборудование поставили в больницы Керчи, Алушты, Евпатории, а также Ленинского и Раздольненского районов.

Ответственным за закупку выступал первый заместитель директора Крымздрава Дмитрий Кононенко. Уже через год эксплуатации техника начала выходить из строя. Врачи жаловались на низкое качество изображения, задержки в работе доплеров, а также на неисправность кардиомодулей, что делало невозможным исследование сердца и сосудов головы. Интерфейс устройств был частично на русском, частично на английском языке и регулярно выдавал ошибки.

Проведённая проверка выявила, что поставленные аппараты не соответствуют условиям госконтракта: по документам значились одни модели, фактически были установлены другие. В настоящее время всё оборудование находится на карантине. Кононенко был приговорён к 3,5 года лишения свободы условно.

Ранее Life.ru рассказал, что бывший начальник 9-го Лечебно-диагностического центра Министерства обороны генерал Константин Кувшинов похитил более 57 миллионов рублей, выделенных на закупку медицинского оборудования. По материалам дела, фигурант, занимавший пост начальника 9-го ЛДЦ с февраля 2019 по май 2025 года, вступил в преступный сговор с представителями компаний-поставщиков.