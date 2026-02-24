«Король губ» умер после визита к косметологу в Британии

В Великобритании трагически погиб телеведущий и блогер Джордан Джеймс Парк, известный как «король губ» из-за многочисленных косметических процедур. По данным The Sun, 34-летний инфлюенсер умер после визита к косметологу.

Тело мужчины обнаружили 18 февраля, однако детали произошедшего стали известны позже. Полиция предполагает, что смерть наступила во время процедуры или сразу после неё.

«Двое подозреваемых были задержаны по делу о непредумышленном убийстве, но затем освобождены под залог до завершения расследования», — сообщают правоохранительные органы.

Парк сам работал косметологом. Год назад его обвиняли в гибели клиентки после процедуры увеличения ягодиц, однако тогда официальные обвинения предъявлены не были.

Ранее в Москве было возбуждено уголовное дело после смерти пациентки частной клиники. Девушке стало плохо после операции по увеличению ягодиц в медицинском центре в Токмаковом переулке. Несмотря на экстренную госпитализацию, спасти её не удалось.