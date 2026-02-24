Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 07:30

«Король губ» умер после визита к косметологу в Британии

Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jordanjamesparke2

Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jordanjamesparke2

В Великобритании трагически погиб телеведущий и блогер Джордан Джеймс Парк, известный как «король губ» из-за многочисленных косметических процедур. По данным The Sun, 34-летний инфлюенсер умер после визита к косметологу.

Тело мужчины обнаружили 18 февраля, однако детали произошедшего стали известны позже. Полиция предполагает, что смерть наступила во время процедуры или сразу после неё.

«Двое подозреваемых были задержаны по делу о непредумышленном убийстве, но затем освобождены под залог до завершения расследования», — сообщают правоохранительные органы.

Парк сам работал косметологом. Год назад его обвиняли в гибели клиентки после процедуры увеличения ягодиц, однако тогда официальные обвинения предъявлены не были.

Пациентка умерла после гистероскопии в частной клинике Дербента
Пациентка умерла после гистероскопии в частной клинике Дербента

Ранее в Москве было возбуждено уголовное дело после смерти пациентки частной клиники. Девушке стало плохо после операции по увеличению ягодиц в медицинском центре в Токмаковом переулке. Несмотря на экстренную госпитализацию, спасти её не удалось.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar